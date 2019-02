Thieme terug in de Kamer

Ze wil privé houden wat haar mankeerde. Maar ze zegt dat ze weer hersteld is.

Opmerkelijk genoeg verschijnt binnenkort een boek van de fractievoorzitter. Ze stelt dat ze die niet heeft geschreven in de periode dat ze wegens ziekte afwezig was in het parlement. „Die was al af.”

De vervanger van Thieme, Christine Teunissen, gaat nu weer terug naar de Eerste Kamer. Bij de afwezigheid van Thieme leidde Esther Ouwehand tijdelijk de fractie in de Tweede Kamer.