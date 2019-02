Kabinet kijkt naar aftrekbaarheid dwangsommen

Aanleiding om de kwestie aan te kaarten is het gedrag van metaalverwerker Harsco, die gevestigd is op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord. Het bedrijf lapt geregeld de milieuregels aan de laars en veroorzaakt daarmee veel overlast voor omwonenden. Ondanks een opeenstapeling van dwangsommen van de provincie Noord-Holland heeft Harsco zijn leven nog niet gebeterd.

Het steekt de provincie al langer dat de opgelegde dwangsommen ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn, ook omdat dat de effectiviteit niet ten goede komt. Hoekstra begrijpt, „zeker in deze casus”, dat daar ook in de Tweede Kamer vraagtekens bij worden gezet. Daarom wil hij onderzoeken of de regels kunnen worden aangepast.