Londen: IS-gijzelaar Cantlie nog in leven

Cantlie werd in 2012 gekidnapt, samen met de Amerikaan James Foley. Die journalist is later onthoofd voor de camera. Cantlie maakte zijn opwachting in meerdere propagandavideo’s van terreurorganisatie Islamitische Staat. Zijn laatste verschijning in zo’n filmpje dateert uit 2016. Sindsdien is volgens de Britse krant The Telegraph niets meer vernomen over zijn toestand.

De 81-jarige vader van de journalist, Paul Cantlie, vroeg in 2014 vanuit zijn ziekenhuisbed om de vrijlating van zijn zoon. Hij stierf enkele weken later. De Britse regering bevestigt nu dat Cantlie waarschijnlijk nog steeds in handen is van IS. Die terreurorganisatie bestierde voorheen een groot ’kalifaat’ in Irak en Syrië, maar heeft inmiddels nog maar weinig grondgebied over.