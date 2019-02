EU gaat Montenegro helpen met grensbeheer

Met toestemming van de regering kan Frontex zo nodig ook in actie komen op het grondgebied van Montenegro. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De EU gaat samenwerken met Montenegro om illegale migratie en grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Daarvoor kan de Europese grens- en kustwacht Frontex worden ingezet, met name in geval de migratiestromen plotseling toenemen. Met toestemming van de regering kan Frontex zo nodig ook in actie komen op het grondgebied van Montenegro.