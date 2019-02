LIVE: Dijkhoff wil kijken naar autoplannen

Bekijk het live verslag van parlementair journalist Inge Lengton onderaan dit artikel.

In het klimaatakkoord staan plannen voor het uitdelen van megasubsidies voor de aanschaf van een elektrische auto. Deze uitgaven moeten worden gedekt door automobilisten te confronteren met een stapeling aan belastingverhogingen en door de introductie van nieuwe taksen.

„Alsof we heel veel moeite moeten doen om mensen in een elektrische auto te krijgen. Ik denk dat die ontwikkeling van mensen veel sneller gaat”, zei Dijkhoff. Hij roept het kabinet op om ook te kijken naar andere middelen dan subsidie. Als voorbeeld geeft de liberaal België, daar garandeert de overheid een bepaalde schaalgrootte bij de inkoop van elektrische auto’s in ruil voor korting.

De VVD-fractievoorzitter toonde zich overigens niet kritisch over de vele belastingverhogingen voor de automobilist die in het klimaatakkoord staan opgesomd. De inkomsten moeten volgens de opstellers van het akkoord niet alleen worden gebruikt voor het uitdelen van subsidies, maar ook om de accijnsderving door de overstap naar elektrisch rijden te compenseren.

Vliegen

De Tweede Kamer spreekt vandaag voor het eerst over het klimaatakkoord van Ed Nijpels. De verwachting in Den Haag is dat de provinciale verkiezingen in maart worden gedomineerd door het klimaatdebat. De doorrekeningen van het klimaatakkoord worden een week voor de stembusgang openbaar gemaakt. Hoewel nog niet alle cijfers op tafel liggen zullen de politieke kopstukken vandaag duidelijk laten merken hoe ze in de wedstrijd staan.

PVV-leider Geert Wilders richtte zijn peilen op D66-leider Rob Jetten. Op basis van het instagram-account van Jetten ontdekte Wilders een liefde voor vliegen. „U heeft zeker twintig vliegreizen gemaakt naar de andere kant van de wereld. Grote mond dat het allemaal niet mag, maar u bent zelf een grote vervuiler.”

Jetten verdedigde zijn reizen: „Ik vlieg wel eens, dat is slecht voor het milieu. En daarom ben ik een groot voorstander van een vliegtaks.” Wilders beet hard terug: „Wel eens? U heeft de hele wereld over gevlogen. Mensen zijn al blij als ze een keer per jaar op vakantie naar Portugal kunnen. Hoe kunt het van andere vragen dat ze fors moeten betalen voor een vliegreis?”

Klavertaks

De linkse oppositie hamerde op een andere verdeling van de klimaatlasten. Ze willen de rekening meer op het bordje van het bedrijfsleven leggen door een nationale CO2-heffing voor de industrie te introduceren. GroenLinks-leider Jesse Klaver oppert een belasting die moet oplopen naar 50 per ton CO2-uitstoot. De ’Klavertaks’ moet in het eerste jaar een miljard opleveren. Deze inkomsten wil de milieupartij gebruiken om de energierekening van huishoudens te verlagen.

Klaver: „Zonder CO2-belasting gaan we het klimaatdoel niet halen.” D66-leider Rob Jetten staat open voor het nadenken over de invoering van zo’n nationale taks. Hij wacht een doorrekening van het planbureau af. Thierry Baudet van Forum voor Democratie ging vol in de aanval tegen Klaver: „U heeft een kinderlijke visie op de economie. Een miljard ophalen en teruggeven aan de burger. Denkt u dat het bedrijfsleven dit niet gaat doorrekenen aan de consument en dat bedrijven die het niet kunnen betalen failliet gaan.”

SP-leider Lilian Marijnissen kwam met een eigen voorstel voor een CO2-heffing. De socialisten willen een minder hoge taks en meer stapsgewijs verhogen. „De opbrengsten moeten naar een fonds waarmee 800.000 huizen in tien jaar tijd kunnen worden verduurzaamd. Huizenbezitters hoeven dan geen lening af te sluiten voor een warmtepomp.”

Klimaatdoelen

Ter rechterzijde willen PVV en Forum voor Democratie helemaal geen klimaatakkoord of klimaatdoel. Binnen de coalitie houden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vooralsnog vast aan het doel om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 1990. Maar er zijn ook twee andere routes opgenomen in het regeerakkoord: het klimaatdoel oprekken naar 55 procent met andere Europese landen óf het terugschroeven naar de eis van de Europese Unie voor ‘minstens 40 procent’ in 2030 als andere landen minder ambitieus zijn.

Aan de ambitie om het klimaatdoel op te rekken hechten vooral D66 en ChristenUnie waarde. Het scenario van de ‘nooduitgang’ is juist voor VVD en CDA veel belangrijker. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zullen in het klimaatdebat proberen om de politieke kopstukken kleur te laten bekennen, is de verwachting.

Interview

Hoewel VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een interview in De Telegraaf kritisch was over het klimaatakkoord, bleef hij nog wel vasthouden aan de 49 procent. In het debat zei hij nu de doorrekening van de planbureaus af te willen wachten om een politieke afweging te kunnen maken. Dijkhoff wil daarbij kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid: „Het klimaatdoel is belangrijk. Maar geen enkel doel heiligt de middelen.”

Ook de twaalf provinciale CDA-lijsttrekkers blijven in hun opiniestuk in De Telegraaf bij de doelstelling van 49 procent reductie, maar zijn wel openlijk kritisch over de ambitie om een Europese kopgroep te vormen voor 55 procent CO2-reductie in 2030.

„Het is een opmerkelijk geluid”, reageert ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. „Het doel is om met een ambitieus klimaatakkoord te komen. Ik ga nu niet nadenken over afschalen.”

CDA-leider Buma ziet de actie uit de provincies als een oproep aan de Tweede Kamer en zijn eigen partij: „Ik zie het niet als op de rem trappen. Wat ze wel vragen is om rekening te houden met mensen die wel mee willen doen, maar ook mee moeten kunnen doen.”

Niet geloofwaardig

De grootste oppositiepartij, PVV, vindt het rumoer van de rechtse politieke partijen niet geloofwaardig. „Ze zaten overal aan tafel mee te praten over die klimaatplannen. En dan nu doen alsof het niet zo is”, reageert PVV-leider Geert Wilders. „Neem van mij aan, na de verkiezingen tekenen ze bij het kruisje.”

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet ziet twee scenario’s: „Óf het debat gaat nu echt kantelen, maar het kan ook voor de bühne zijn en dan gaat de burger na de verkiezingen gewoon ontzettend veel betalen.”