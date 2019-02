Kaarsen in Malaga herinneren aan Julen (2). Ⓒ AFP

Totalán - De eigenaar van het buitenhuis in Totalán, waar de 2-jarige Julen Rosello op 13 januari in de put viel, zegt dat hij nooit gedacht had dat er een kind in zou kunnen vallen. „Ik zal mezelf nooit vergeven dat ik dat gevaar niet zag.”