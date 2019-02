Scholiere overleden aan meningokokkenziekte

Het meisje werd afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis. De meningokokken kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Het is niet bekend om welk meningokokkentype het gaat.

Volgens de GGD is de kans klein dat iemand na besmetting ziek wordt. Ongeveer 140 mensen krijgen per jaar de ziekte en er overlijden ongeveer twintig mensen per jaar aan.