Inburgeren met de koning

Het staatshoofd sprak samen met minister Koolmees (Sociale Zaken) met de nieuwkomers in Haarlem, dat voorop loopt in de vormgeving van een nieuw integratiestelsel. Daarbij wordt geprobeerd om statushouders zoveel mogelijk via betaald werk ’mee te laten doen’.

In de aanpak van Haarlem worden statushouders onder de 30 jaar zoveel mogelijk naar onderwijs geleid, boven de 30 jaar wordt ingezet op re-integratie. De bedoeling is dat statushouders zo snel mogelijk naast hun inburgering participeren door werk, vrijwilligerswerk of een taalstage.

Arbeiders

De koning sprak ook met ambtenaren die de inburgering van de statushouders begeleiden. Daarna bezocht hij het bedrijf ‘Zandbergen Vleeswaren’, dat al een paar jaar actief is om statushouders te werven, mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Er werken 40 statushouders bij het bedrijf, die ook taallessen krijgen om in te burgeren.

De visite met minister Koolmees was de vijfde in een reeks van gezamenlijke werkbezoeken die de koning aflegt met leden van het kabinet. Eerder ging hij op stap met de ministers De Jonge, Ollongren, Schouten en Bijleveld. De vorst hoopt zo te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Praktijk

De bedoeling is dat de bezoeken niet alleen maar als goednieuwsshows uitpakken, maar ook blootleggen waar het beleid van de Haagse tekentafel soms schuurt met de dagelijkse praktijk die burgers ervaren.

