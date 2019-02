Jagers Oostvaardersplassen op stoom

Dat de jagers de afgelopen maand op stoom waren, komt volgens woordvoerder Joke Bijl door het koude weer. „De dieren gaan dan veel zuiniger om met hun energie en zijn daardoor beter benaderbaar. In december lag de temperatuur veel hoger en startten we niet zo goed.”

Door het topgemiddelde van januari ligt Staatsbosbeheer plotseling voor op schema. In totaal zijn er nu 922 edelherten afgeschoten. Er moeten in totaal 1830 edelherten worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen, zodat er nog 490 overblijven.

Daarom is het volgens Bijl realistisch dat het eindtotaal alsnog voor 1 april wordt gehaald. Vanaf dat moment mag er tot 1 september niet meer worden geschoten. „Op basis van ons gemiddelde in december verwachtten we niet het voor de zomer te halen, maar als we dit tempo aanhouden, zou het moeten lukken”, aldus de woordvoerster.