Hond gewurgd in Duitse lift

Niet de hond uit het verhaal. Ⓒ AFP

ESSEN - Een hond is in een lift voor de ogen van zijn baasjes gewurgd door zijn eigen lijn. Volgens de brandweer waren de moeder en dochter met hun hondje de lift in een wooncomplex ingelopen terwijl het beest met de losse lijn slepend over de grond achter hen aan liep.