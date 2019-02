Roemenië beschuldigt EU van dubbele standaard

Dăncilă, wier regering momenteel het roulerende voorzitterschap van de EU bekleedt, zei in een interview met het nieuwsportaal Politico.eu dat corruptie ook een probleem is in West-Europa. Ze merkte verder op dat er geen reactie kwam van de EU-leiders toen de Franse oproerpolitie in botsing kwam met demonstranten van de gele hesjes-beweging. „In Roemenië is niet toegestaan wat andere landen mogen doen”, zei Dăncilă.

„Ik zag wat er gebeurde met de ’gele hesjes’ in Frankrijk”, zei ze, verwijzend naar de massale straatprotesten tegen het beleid van de Franse president Emmanuel Macron, wat ook resulteerde in geweld. „Niemand had enige reactie. Het is een dubbele standaard. Ik heb niemand gezien die naar het Europees Parlement kwam en zei: ’We willen een resolutie over Frankrijk’.”

’Ernstige gevallen van corruptie in Nederland’

Dăncilă vindt het ook oneerlijk dat haar land en Bulgarije als enige onderwerp van anticorruptie-monitoring zijn via een jaarlijks rapport van de Europese Commissie. „Er wordt gezegd dat dit mechanisme bedoeld is om Roemenië en Bulgarije te helpen”, zegt de premier. „Het spreekt over corruptie. Ik heb heel ernstige gevallen van corruptie ook in Nederland gezien, ik zag ze in Frankrijk, ik zag ze in Duitsland. Niemand heeft ooit om de introductie van een dergelijk mechanisme gevraagd.”

Roemenië heeft de afgelopen maanden te maken gehad met toenemende kritiek van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die verwijten het Oost-Europese land dat het terugvalt in de strijd tegen corruptie en hetzelfde pad opzoekt als Polen en Hongarije.