Timmermans onder vuur om ’machtsgreep’

Frans Timmermans gooit geen hoge ogen met zijn voorstel om het doel van een klimaatneutrale Unie in 2050 ook juridisch bindend vast te leggen. Ⓒ EPA

Brussel - Over het einddoel is iedereen het eens, maar de manier waarop klimaatneutraliteit in 2050 moet worden bereikt, is voer voor grote politieke onenigheid. Het CDA spreekt ronduit van ’een machtsgreep’ door eurocommissaris Timmermans (Klimaat), die op zijn beurt dergelijke verwijten onzinnig vindt. „Iemand moet de tomtom zijn.”