Wel hulp, geen geld van Rijk voor F1 Zandvoort

Het circuit vroeg het kabinet om een financiële bijdrage van 5 miljoen euro per jaar om de Grand Prix te kunnen organiseren. Bruins erkent weliswaar de economische waarde van het evenement, maar dat rechtvaardigt nog geen staatssteun, vindt hij. Het is immers een commercieel evenement waarvan de rechten in handen zijn van een Amerikaans, beursgenoteerd bedrijf. „Het kabinet is van mening dat een rijksbijdrage daarom niet nodig, noch gerechtvaardigd is.”

Het geld kan best via sponsoring door het Nederlandse bedrijfsleven worden opgebracht, redeneert Bruins. „Ook is een hoge ticketopbrengst te verwachten.” Bovendien past het evenement niet per se bij het sportbeleid van het kabinet, dat er vooral op is gericht de jeugd in beweging te krijgen.

Het kabinet biedt wel aan een ’faciliterende rol’ te vervullen. Het gaat dan om visum- en toegangsprocedures, tewerkstellingsvergunningen, belastingen en veiligheidsmaatregelen.