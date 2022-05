Jongen (12) helpt politie fietsendief te vangen: ’Nogmaals bedankt kerel!’

Buitenland

Bloedige schietpartij in Amerikaanse supermarkt Buffalo: tien doden, drie gewonden

Bij een schietpartij in een Amerikaanse supermarkt in Buffalo zijn meerdere doden gevallen, meldt de plaatselijke politie in de staat New York. Een man opende het vuur op klanten in een supermarkt. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van een haatmisdaad.