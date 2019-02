Cadeau baart opzien: ’Dacht dat ík onzeker was...’

Het opschrift van het kledingstuk is bestemd voor andere vrouwen. „Als je dit leest, ben je al te lang naar mijn vriend aan het kijken”, liet Holly Cockerill op het shirt drukken (zie onder).

Bovenaan staat een foto van de vrouw uit Manchester in een opmerkelijke pose. „En dit is hoe ik naar jou zou kijken als ik hier was.”

„Hallo, ik ben Holly, zijn VRIENDIN!”, zo sluit ze af op het T-shirt, dat tot grote hilariteit op Twitter leidt. Meer dan drieduizend mensen hebben inmiddels op het bericht gereageerd.

Getuige de duizenden retweets en meer dan tienduizend vind-ik-leuks kan niet iedereen het verjaardagscadeau pruimen. De teneur: dit cadeau is de overtreffende trap van jaloezie. „Ik dacht dat ik onzeker was, maar jij staat echt op eenzame hoogte”, schrijft iemand.

Vuilnisbak

„Schatje, dit stomme shirt wil ik echt niet dragen”, mengt ook Karl zich in de discussie. Licht overweldigd door de massale respons, gaf Cockerill later nog wat toelichting bij het opmerkelijke geschenk. „Dat heet dan een grapje, omdat mijn vriend en ik graag eens lachen. Hem kennende zal het straks in vuilnisbak belanden.”