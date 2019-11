Hoogst uitzonderlijk: verbod op naam aanklager in liquidatieproces

Volg de zaak hier vanaf 9.45 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Eerder verbood het hof al dat er beeld- en geluidsopnames van de zitting worden gemaakt. De zitting vindt plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Na protesten van onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten beperkte het hof het verbod tot het maken van beelden van de zitting; geluidsopnames mogen wel.

Hoogst uitzonderlijk

Een verbod op het noemen van namen is hoogst uitzonderlijk, zo niet ongekend. De advocaat van nabestaanden van slachtoffer Reduan B. protesteerde heftig tegen het feit dat het hof zijn naam wel noemde. Volgens het hof had hij vooraf een verzoek moeten indienen om dat niet te doen.

B. werd op 28 maart 2018 doodgeschoten in Amsterdam-Noord, vermoedelijk in opdracht van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Kroongetuige Nabil B. heeft tegen Taghi en medeverdachten verklaard. In september werd B.'s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten.