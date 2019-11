Moord broer kroongetuige Nabil B. voor gerechtshof

Reduan B. werd op 29 maart 2018 in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord met meerdere kogels gedood. De politie kreeg S. relatief snel in het vizier. Hij heeft bekend, maar zegt dat hij niet wist dat hij de broer van een kroongetuige liquideerde. B. (41) had niets met misdaad van doen.

Nabil B. is kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi geldt als hoofdverdachte. S. heeft niet willen verklaren over zijn opdrachtgever(s). Politie en justitie gaan er vanuit dat Taghi achter de moord zit. Een week vóór de moord op Reduan B. had justitie wereldkundig gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden. De moord heeft daardoor alles weg van een directe wraakoefening vanuit het kamp van Taghi en de zijnen.

Het OM vindt dat de rechtbank met twintig jaar cel de impact van de moord niet genoeg heeft meegewogen. Ook de stelling dat de liquidatie een aanslag op de rechtsstaat was, klinkt voor het OM onvoldoende door in de opgelegde straf.

Op 18 september is Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Ook bij die moord vermoedt justitie de hand van Taghi.

