OM eist 28 jaar cel voor moord op Reduan B.

De broer van de kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia, is doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In hoger beroep heeft de man die in maart 2018 de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot, weer 28 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Shurandy S. (41) kreeg eerder 20 jaar cel van de rechtbank, maar die straf vond het OM veel te laag. Shurandy S. zelf was bereid geweest om zijn straf te accepteren, zei hij woensdag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp waar het hoger beroep in zijn strafzaak diende. En ook zei hij: „Had ik maar zelfmoord gepleegd. Dan had ik veel mensen een hoop ellende bespaard.”