May houdt de Ieren wortel van WK voor

In een poging om de Ieren wat inschikkelijker te maken rondom het Brexit-dossier belooft May de Ieren een gezamenlijk bod op het WK voetbal in 2030. Ⓒ Bloomberg

LONDEN - Sport verbroedert. Dat is tenminste wat de Britse premier Theresa May hoopt. In een poging om de Ieren wat inschikkelijker te maken rondom het Brexit-dossier belooft May de Ieren een gezamenlijk bod op het WK voetbal in 2030.