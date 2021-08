LIVE | Aantal nieuwe coronabesmettingen Israël boven de 6000

11.00- Aantal nieuwe coronabesmettingen Israël boven de 6000

In Israël zijn de afgelopen 24 uur 6275 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is de eerste keer in een half jaar tijd dat dit aantal boven de 6000 ligt. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg naar 394.

Israël begon voortvarend aan de vaccinatiecampagne begin dit jaar en had lange tijd te maken met lage besmettingscijfers als gevolg daarvan. Momenteel is 58 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus. Door de opkomst van de Delta-variant schiet het aantal besmettingen omhoog.

De Israëlische regering zei eerder dat de werking van het vaccin van Pfizer/BioNTech flink zakt na een aantal maanden. Het zou volgens Israël voor 39 procent beschermen tegen een besmetting.

De coronamaatregelen zijn zondag aangescherpt in Israël. Zo geldt op veel plekken weer een mondkapjesplicht en is voor elke bijeenkomst een vaccinatiebewijs of een negatieve test nodig om toegang te krijgen, ook voor kinderen. Verdere maatregelen worden niet uitgesloten.

09.00 - Scholen en GGD’en in gesprek over prikken voor jongeren

In verschillende van de 25 GGD-regio’s bespreken onderwijsinstellingen en de GGD met elkaar hoe ze scholieren en studenten bij de opening van het nieuwe schooljaar kunnen interesseren voor coronaprikken. Dat bevestigt een woordvoerster van de GGD na een bericht in de Volkskrant.

Waar dat allemaal gebeurt, kon ze niet precies zeggen omdat het een zaak is van de regio ’s zelf. Soms is er al sprake van de aanvraag voor een prikbus in de buurt van de school, die dan ook zal worden gestuurd, soms zijn de gesprekken ook nog maar in een verkennende fase.

De focus van de initiatieven ligt puur op voorlichting aan de vaccinatiekandidaten, of ze zich echt laten prikken kunnen ze uiteindelijk altijd zelf bepalen. De GGD verstrekt de nodige voorlichtingsmaterialen.

Tieners kunnen sinds begin vorige maand coronaprikken krijgen, maar stromen nog niet echt massaal toe. Er zijn niet alleen dergelijke contacten met middelbare scholen, maar ook met hogescholen en universiteiten, aldus de GGD.

06.40 - Aantal nieuwe coronagevallen daalt nog, maar heel langzaam

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer zo snel als in de voorgaande weken. In de afgelopen week zijn maar iets minder positieve tests geregistreerd dan in de week ervoor. De daling lijkt af te vlakken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 15.881 positieve tests geregistreerd, gemiddeld bijna 2650 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer dinsdag tussen de 18.000 en 19.000 kan uitkomen. Dat zou een daling van 10 tot 15 procent zijn ten opzichte van vorige week.

Half juli piekte de huidige coronagolf. In een week tijd waren er bijna 70.000 positieve tests. Een week later was dat bijna gehalveerd naar ruim 37.000. Vorige week volgde weer bijna een halvering, naar iets meer dan 21.000.

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal lijkt verder te dalen. Vorige week meldde de dienst 541 nieuwe opnames in een week tijd, iets lager dan de week ervoor. De piek lijkt bereikt, stelde het RIVM toen. Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, stijgt nog wel. Dat komt waarschijnlijk uit op ongeveer 40, het hoogste niveau in zo’n twee maanden tijd. Vorige week meldde het RIVM 28 sterfgevallen en de week ervoor 21.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het schommelt sinds een tijdje rond de 0,7. Zo’n laag getal wijst erop dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. De uitbraak kan dan langzaamaan doven. Begin juli stond het reproductiegetal op 3, het hoogste niveau ooit. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.