LIVE | RIVM: 84 procent volwassenen kreeg eerste prik

17.33 - RIVM: niet 85 maar 84 procent volwassenen kreeg eerste prik

Ruim 84 procent van de volwassenen heeft tot en met afgelopen zondag ten minste één vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut nog dat bijna 85 procent van de 18-plussers ten minste één prik had gehad, maar vanwege een aantal correcties in de berekeningen moest dat percentage een beetje naar beneden worden bijgesteld. In totaal moesten er 160.000 vaccinaties worden gecorrigeerd.

De reden daarvoor is onder meer een aantal storingen bij de GGD, aldus een woordvoerster van het RIVM. Prikafspraken die mensen hadden geannuleerd, waren toch meegeteld als gezette prik. Dat is in de nieuwste berekeningen aangepast.

71 procent van alle volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd. Van alle 51-plussers is ruim 84 procent volledig ingeënt. Dat cijfer loopt op tot 91 procent van de 76- tot 80-jarigen. De opkomst onder tieners geboren tussen 2004 en 2009 is verder gestegen, aldus het RIVM. Tot en met zondag had 43 procent van hen een eerste vaccinatie gehad. Onder 18- tot en met 25-jarigen is dat 64 procent.

Tot en met afgelopen zondag zijn er naar schatting 21,6 miljoen prikken gezet, waarvan bijna 12,4 miljoen eerste prikken. Dat cijfers is inclusief de prikken met het vaccin van Janssen, waarmee men na één dosis volledig is ingeënt.

16.54 - Honderden meldingen over oorsuizen na coronaprikken

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft zo’n 600 meldingen binnengekregen over oorsuizen na coronavaccinaties. Over duizeligheid na een coronavaccinatie kwamen meer dan 4000 meldingen binnen.

De meldingen hebben betrekking op alle vier de coronavaccins, een exacte onderverdeling is er niet. Volgens Lareb hebben sommige mensen kortstondig last van oorsuizingen en andere een langere periode. Het bijwerkingencentrum heeft hier geen cijfers van. Ook zijn er geen details bekend over de duizeligheid.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam stelde recent vast dat het coronavaccin van Janssen tot duizeligheid en oorsuizen kan leiden en dat die bijwerkingen in de bijsluiter moeten. Duizeligheid staat ook al in de bijsluiter van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Astrazeneca en Moderna, maar oorsuizen niet.

Lareb geeft de meldingen door aan het EMA.

16.37 - MBO Raad: nu is het moment om mbo weer volledig te openen

Als er één moment is om het middelbaar beroepsonderwijs weer volledig te openen, is het nu, zegt de MBO Raad in aanloop naar het kabinetsbesluit over heropening van het hoger onderwijs aanstaande vrijdag. Het kabinet heeft het hoger onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op volledige heropening, maar toch ook een scenario in het achterhoofd te houden waarin nog steeds 1,5 meter afstand bewaard moet worden.

Als er „ontzettend goede redenen” zijn dan kan de MBO Raad volgens een woordvoerster ook begrip hebben voor die laatste optie. „De vaccinatiegraad neemt toe en het aantal coronabesmettingen blijft dalen. Maar we weten natuurlijk niet wat het Outbreak Management Team hierover adviseert. Mogelijk zijn er toch andere, epidemiologische redenen om de 1,5 meter te blijven handhaven. We vertrouwen op de wetenschap.”

Het liefst gaat het mbo natuurlijk weer terug naar normaal, „maar het moet wel veilig en verantwoord zijn”, aldus de woordvoerster.

De Vereniging Hogescholen is stelliger en vindt dat het hoger onderwijs „bovenaan het prioriteitenlijstje” van het kabinet zou moeten staan. „Als we de 1,5 meter ook in het nieuwe studiejaar moeten handhaven dan kunnen we maar 30 procent van onze ruimte benutten”, aldus een woordvoerster. „Dat komt er in de praktijk op neer dat studenten gemiddeld maar één dag per week fysiek onderwijs kunnen krijgen.” En dat is veel te weinig, vindt de vereniging. „Wij zijn nu aan de beurt.”

Ook universiteitenkoepel VSNU deelt die mening. „Het onderwijs is lang een sluitpost geweest in het coronabeleid”, zegt een woordvoerster. „En nu dreigen studenten weer de dupe te worden, ditmaal van het feestgewoel deze zomer, waardoor de besmettingscijfers omhoog gingen. Het zou toch echt heel zuur zijn als daardoor dan de 1,5 meter afstand weer terugkomt in het hoger onderwijs.”

Bovendien is het roostertechnisch heel lastig voor universiteiten en hogescholen om zich nu nog te voegen naar een scenario waarin de 1,5 meter gehandhaafd moet worden. „Dan zouden we binnen twee weken alles weer om moeten gooien”, aldus de Vereniging Hogescholen. De VSNU noemt dat „bijna onmogelijk.” Volgens de MBO Raad is het inderdaad „niet leuk” om de roosters alsnog in te moeten richten op 1,5 meter afstand. „Maar als het noodzakelijk is, dan kan het. Mbo’s hebben zich hierop voorbereid.”

15.52 - Duitsland zet ongevaccineerden verder onder druk

In de strijd tegen een nieuwe coronagolf gaan de Duitse autoriteiten ongevaccineerden verder onder druk zetten. Coronatests zijn vanaf 11 oktober niet meer gratis. Met de stap moeten ongevaccineerden worden overgehaald zich alsnog te laten inenten, melden Duitse media over het besluit van de regering in Berlijn en de zestien deelstaten.

Voor ongevaccineerden wordt een negatieve test een noodzaak, want het is de bedoeling dat binnenkort de zogenoemde 3G-regel (gevaccineerd, genezen of negatief getest) algemeen gaat gelden. Zonder te voldoen aan een van de drie voorwaarden mag je niet meer binnen in de horeca of bij de kapper en andere contactberoepen. Ook sporten of evenementen binnen en grote evenementen binnen of buiten worden taboe. De regel komt er ook voor bezoekers van ziekenhuizen en bejaarden- en verpleeghuizen.

De Duitse regering benadrukt dat iedereen die dat wilde, inmiddels ingeënt had kunnen zijn. Het is dan ook niet meer wenselijk dat de belastingbetaler nog opdraait voor de kosten van de coronatests. De test blijft echter gratis voor personen die niet kunnen worden gevaccineerd, bijvoorbeeld om medische redenen, en voor groepen mensen waarvoor geen prikadvies geldt, zoals zwangeren en jongeren onder de 18 jaar.

Bondskanselier Merkel en de leiders van de deelstaten deden een dringend beroep op degenen die nog niet zijn gevaccineerd om zo snel mogelijk een prik te halen. Werkgevers zouden hun werknemers hierbij moeten ondersteunen. Zo beschermt iedereen zichzelf, maar ook degenen die niet gevaccineerd kunnen worden, aldus Merkel. Ze noemde het „een bijdrage aan de gemeenschap.”

Merkel wees erop dat de vaccinatiecampagne inmiddels aan tempo heeft verloren. Iets meer dan de helft van de Duitsers is geprikt. Ze streeft naar 70 tot 80 procent.

11.00- Aantal nieuwe coronabesmettingen Israël boven de 6000

In Israël zijn de afgelopen 24 uur 6275 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is de eerste keer in een half jaar tijd dat dit aantal boven de 6000 ligt. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg naar 394.

Israël begon voortvarend aan de vaccinatiecampagne begin dit jaar en had lange tijd te maken met lage besmettingscijfers als gevolg daarvan. Momenteel is 58 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus. Door de opkomst van de deltavariant schiet het aantal besmettingen omhoog.

De Israëlische regering zei eerder dat de werking van het vaccin van Pfizer/BioNTech flink zakt na een aantal maanden. Het zou volgens Israël voor 39 procent beschermen tegen een besmetting.

De coronamaatregelen zijn zondag aangescherpt in Israël. Zo geldt op veel plekken weer een mondkapjesplicht en is voor elke bijeenkomst een vaccinatiebewijs of een negatieve test nodig om toegang te krijgen, ook voor kinderen. Verdere maatregelen worden niet uitgesloten.

09.00 - Scholen en GGD’en in gesprek over prikken voor jongeren

In verschillende van de 25 GGD-regio’s bespreken onderwijsinstellingen en de GGD met elkaar hoe ze scholieren en studenten bij de opening van het nieuwe schooljaar kunnen interesseren voor coronaprikken. Dat bevestigt een woordvoerster van de GGD na een bericht in de Volkskrant.

Waar dat allemaal gebeurt, kon ze niet precies zeggen omdat het een zaak is van de regio ’s zelf. Soms is er al sprake van de aanvraag voor een prikbus in de buurt van de school, die dan ook zal worden gestuurd, soms zijn de gesprekken ook nog maar in een verkennende fase.

De focus van de initiatieven ligt puur op voorlichting aan de vaccinatiekandidaten, of ze zich echt laten prikken kunnen ze uiteindelijk altijd zelf bepalen. De GGD verstrekt de nodige voorlichtingsmaterialen.

Tieners kunnen sinds begin vorige maand coronaprikken krijgen, maar stromen nog niet echt massaal toe. Er zijn niet alleen dergelijke contacten met middelbare scholen, maar ook met hogescholen en universiteiten, aldus de GGD.

06.40 - Aantal nieuwe coronagevallen daalt nog, maar heel langzaam

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer zo snel als in de voorgaande weken. In de afgelopen week zijn maar iets minder positieve tests geregistreerd dan in de week ervoor. De daling lijkt af te vlakken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 15.881 positieve tests geregistreerd, gemiddeld bijna 2650 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer dinsdag tussen de 18.000 en 19.000 kan uitkomen. Dat zou een daling van 10 tot 15 procent zijn ten opzichte van vorige week.

Half juli piekte de huidige coronagolf. In een week tijd waren er bijna 70.000 positieve tests. Een week later was dat bijna gehalveerd naar ruim 37.000. Vorige week volgde weer bijna een halvering, naar iets meer dan 21.000.

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal lijkt verder te dalen. Vorige week meldde de dienst 541 nieuwe opnames in een week tijd, iets lager dan de week ervoor. De piek lijkt bereikt, stelde het RIVM toen. Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, stijgt nog wel. Dat komt waarschijnlijk uit op ongeveer 40, het hoogste niveau in zo’n twee maanden tijd. Vorige week meldde het RIVM 28 sterfgevallen en de week ervoor 21.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het schommelt sinds een tijdje rond de 0,7. Zo’n laag getal wijst erop dat het virus steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. De uitbraak kan dan langzaamaan doven. Begin juli stond het reproductiegetal op 3, het hoogste niveau ooit. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.