Zorgen om nieuwe vaccinatiecampagne

Premium Binnenland

Zijn apenpokken nieuwe serieuze bedreiging voor ons land?

De bemanning van een vliegtuig van British Airways moet drie weken in quarantaine nadat een van hen in Singapore positief was getest op het apenpokkenvirus. En in Nederland is er in de afgelopen week een flinke toename van het aantal besmettingen geweest. Krijgt ons land er naast corona nog een ser...