Hagenaar opgepakt in België voor liquidatie Blerick

Dat meldt Omroep West. Eind augustus werd de 44-jarige Kemal Zengin op straat voor zijn woning doodgeschoten.

Daarna volgden nog verschillende geweldsincidenten, waaronder de moord op Ömer Köksal, door een ruzie over drugs tussen jongeren met een Turkse achtergrond en Antillianen. Vervolgens werd een tv-ploeg de wijk uitgewerkt en werd Blerick groot nieuws.

Bekijk ook: Cameraploegen hardhandig Blerick uitgejaagd

De 33-jarige Hagenaar die nu in Antwerpen is gearresteerd, zou betrokken zijn geweest bij de liquidatie op Zengin. In het onderzoek naar de moord werden eerder twee Rotterdammers aangehouden. De politie loofde in deze zaak eerder 20.000 euro uit voor de gouden tip.