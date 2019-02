Amerikaanse wapens belanden in handen Al-Qaeda

Amerikaanse legervoertuigen, buitgemaakt door Houti-rebellen. Ⓒ foto EPA

SANA’A - Van onze correspondent Saoedi-Arabië heeft geavanceerde Amerikaanse wapens doorgesluisd naar radicale moslimstrijders in Jemen, van wie een deel gelieerd is aan Al-Qaeda. Het schendt daarmee afspraken die het met de Verenigde Staten had gemaakt.