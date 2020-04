Ondanks extra toezicht wéér brandstichting in Arnhem

Het is de zoveelste voertuigbrand in de afgelopen weken in de Gelderse hoofdstad Arnhem. Ⓒ Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Ondanks extra inzet en toezicht van de politie is in de nacht van maandag op dinsdag weer brand gesticht in Arnhem. Een camper ging in vlammen op en de brandweer moest de gevel van een huis in de wijk Klarendal koelen, nadat een bouwcontainer voor de deur was aangestoken.