Afval regio Nijmegen blijft mogelijk staan door personeelsgebrek

Volgens de reinigingsdienst is er al langer sprake van te weinig personeel. Dat is tot nu toe ondervangen door kantoorpersoneel in te zetten, een groter beroep te doen op een uitzendbureau en wervingscampagnes. Maar in juli en augustus wordt dat erg lastig, aldus Dar.

De reinigingsdienst zal op de eigen website en via sociale media telkens een week van tevoren laten weten of het afval mogelijk op een andere dag of helemaal niet wordt opgehaald. Als de uitval te groot wordt heeft de dienst een calamiteitenplan achter de hand, aldus een woordvoerster. Dar heeft in de derde week van juli al veel extra werk door de Vierdaagse en de bijbehorende feesten in Nijmegen.