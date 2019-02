Universiteit Utrecht ’te wit’

Dat blijkt uit een diversiteitsdocument ingezien door De Telegraaf. Het document leidt tot forse kritiek.

Het diversiteitsdocument komt uit de koker van een speciale Taskforce Diversiteit. Die sprak de afgelopen maanden met studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie. Diversiteit is op de ’witte universiteit Utrecht’ hard nodig, staat er in het stuk.

Nederlanders zouden vaak niet openstaan voor andere culturen. En studentenverenigingen zijn te wit. Een gebedsruimte met een gescheiden ingang voor mannen en vrouwen zou kunnen bijdragen aan meer diversiteit. Net als het aanbod van halal eten en jaarkalenders met feestdagen van andere godsdiensten. Zo opperden studenten tegen de onderzoekers.

