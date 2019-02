’Al 20.000 zeekoeten omgekomen op Nederlandse zee’

Onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen University schat dat inmiddels 20.000 zeekoeten zijn omgekomen. „Dat is een heel grove schatting op basis van een koet, per kilometer, per dag, langs de hele Nederlandse kust.”

Het aanspoelen van zeekoeten begon vorige maand. Sindsdien spoelden de vogels aan op de Waddeneilanden, maar dat gebied is uitgebreid naar de hele Nederlandse kust.

,,Van Schiermonnikoog tot aan de Hoek van Holland. In België en Duitsland lijkt het minder te zijn. Dat suggereert dat er een lokaal probleem meespeelt. Het zou best verontreiniging kunnen zijn.”

Een verband met de overboord geslagen containers in januari lijkt daarmee ook een mogelijkheid. „Maar ik zou niet weten wat het dan is dat in de containers zit.”

Strandlopers

Leopold heeft vogels klaarliggen in de vriezer voor onderzoek open om te snijden. Hij wacht naar eigen zeggen echter op groen licht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat het onderzoek moet betalen. Een woordvoerster van dat ministerie laat op haar beurt weten dat het ministerie in afwachting is van een offerte voor het onderzoek.

Bij een opvang in Moddergat zijn ook een aantal drieteenstrandlopers binnengebracht. Zij hebben dezelfde symptomen.