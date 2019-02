Aanklacht moordbende Taghi uitgebreid

In en rond de rechtbank Schiphol zijn zware beveiligingsmaatregelen genomen voor de nieuwe zitting rond het onderzoek Marengo. Zo worden de toegangswegen bewaakt door manschappen van de Marechaussee.

Nieuwe feiten

Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe feiten toegevoegd aan de aanklacht tegen acht mannen die ervan worden verdacht dat zij tot een uiterst gewelddadige liquidatiebende hebben behoord, die zou worden geleid door de voortvluchtige Taghi. Het gaat onder meer om de liquidatie van Ranko Scekic, die in juni 2016 werd doodgeschoten op de Kretadreef in Utrecht.

Eerder werd al bekend dat politie en justitie de moord op Scekic toeschrijven aan Taghi en diens eveneens gezochte rechterhand Razzouki. Scekic werd geëlimineerd kort voordat hij moest getuigen in een grote strafzaak rond een liquidatiebende.

De nieuwe formele verdenking werd woensdag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting tegen de acht verdachten. Onder hen is de Nabil B. Door zijn verklaringen is dit telkens uitdijende onderzoek aan het rollen gekomen.

Volgens het OM beginnen de uiteindelijke ,,contouren'' van de strafzaak zich af te tekenen. Op dit moment staan er drie liquidaties en vijf pogingen op de aanklacht.

Onschuldige broer

Het liquidatieonderzoek is vooral bekend vanwege verdachte Nabil B., de man die besloot kroongetuige te worden nadat hij hoorde dat kopstukken binnen de organisatie waarvoor hij werkte, hem wilden vermoorden. Zijn volstrekt onschuldige broer werd in maart vorig jaar in Amsterdam geliquideerd. Het OM is ervan overtuigd dat de moord een vergelding was voor de verklaringen van Nabil B.

Het OM verdenkt zeven verdachten van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met liquidaties en betrokkenheid bij twee uitgevoerde afrekeningen en een mislukte liquidatie in IJsselstein en Utrecht in 2016 en 2017. Het voortvluchtige kopstuk Ridouan Taghi uit Vianen zou opdracht hebben gegeven tot deze en andere afrekeningen. Het OM heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor een tip die leidt tot zijn arrestatie of tot de aanhouding van zijn ’adjudant’ Saïd Razzouki.

Familieleden van kroongetuige Nabil B. uitten in eerdere gesprekken met De Telegraaf forse kritiek op de beveiliging van de familie van de kroongetuige. Het OM op zijn beurt vindt dat de familie onredelijke eisen stelt. Nu de verhouding tussen de twee partijen nog steeds onder hoogspanning staat, overweegt het OM de inzet van een middelaar. Dat bevestigen meerdere bronnen rond het onderzoek.

