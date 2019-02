Er is leven na tv-afscheid

Het transfercircus in televisieland liet zich deze week van zijn minder fraaie kant zien met het aangekondigde vertrek van Piet Paulusma bij SBS6. Het icoon wordt na 23 jaar trouwe dienst bedankt. De weerman was niet de eerste, en vast ook niet de laatste grote ster die van de beeldbuis verdwijnt. Toch is het de vraag of de kijker wel zo smacht naar de verjonging die telkens volgt.