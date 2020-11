Coronabus op Urk: ’Heer waakt over ons, maar toch maar even testen’

De testbus op Urk. Tonny Ruiten (kleine foto): „Je hebt een verantwoordelijkheid voor elkaar, hè.” Ⓒ Aldo Allessie

Urk - Hij had geen klachten, bezwoer hij toen hij kort na zijn coronatest naar buiten kwam. Maar Tonny Ruiten wilde toch graag zeker weten of hij niet is besmet. Zijn vrouw is namelijk erg ziek, en hij wil niet dat er nog meer complicaties ontstaan, legt hij uit voor de mobiele unit op Urk waar mensen zich snel en efficiënt kunnen laten testen.