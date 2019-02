’Op kamers gaan is voor student amper te doen’

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is het aandeel studenten dat op kamers gaat fors afgenomen. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Studerende jongeren gaan later het huis uit. De nestverlaters waren in 2017 gemiddeld 23,5 jaar oud. Dat is bijna een vol jaar ouder dan in 2012, becijferde het CBS. Belangenbehartigers zijn niet verwonderd. ,,Studenten gaan niet op kamers omdat ze steeds meer moeten lenen”, betogen Nina de Winter en Sjoerd Stikvoort van Studentenorganisatie ISO.