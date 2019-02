Levenslang voor ’bezeten’ Uber-schutter VS

In februari 2016 schoot Dalton willekeurig mensen neer in Kalamazoo in de staat Michigan. Behalve zes doden, raakten twee mensen gewond door de kogels. De verdachte werkte destijds voor taxidienst Uber. Hij verklaarde na zijn daad dat de Uber-app op zijn telefoon zijn „geest en lichaam” had overgenomen.

„Onze gevangenissen zijn niet ontworpen voor die mensen waar we boos op zijn. Ze zijn ontworpen voor die mensen waar we bang voor zijn. En jij valt duidelijk in die categorie”, verklaarde de rechter.