Prinses Beatrix opent kolk in Beatrixsluis

De eerste van vier sluisdeuren van de Prinses Beatrixsluis wordt door een kraan op zijn plek gehesen. De deur is 28 meter lang, 6,25 meter dik, 14 meter hoog en weegt 490.000 kilo. Ⓒ ANP

NIEUWEGEIN - Prinses Beatrix opent woensdag een schutkolk in de naar haar genoemde sluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein. De Prinses Beatrixsluis was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar de toen pasgeboren prinses werd genoemd.