Grote tegenstelling in State of the Union Trump

Achter Trump zat nu de Democratische leider in het Huis, Nancy Pelosi, en als hij de zaal inkeek zag hij aanmerkelijk meer Democraten dan voor de verkiezingen van november. Ⓒ REUTERS

Washington - Er zat een grote tegenstelling in president Trumps tweede State of the Union-toespraak. De president riep op tot samenwerking en compromis, maar maakte vervolgens duidelijk over zijn eigen doelen absoluut geen compromis te willen sluiten. Met als belangrijkste punt natuurlijk de muur met Mexico.