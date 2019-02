FNV wil landelijk onderzoek naar chroom-6

Volgens de bond is het lastig om na te gaan hoeveel mensen er in de afgelopen jaren zijn blootgesteld aan chroom-6. „Maar je kunt op je vingers natellen dat het er veel zijn. We spreken hier niet over honderden mensen, of een paar duizend. Maar over veel meer”, zegt Wim van Veelen, beleidsadviseur bij FNV. Volgens hem is het spul heel veel gebruikt, op allerlei materieel dat roestbestendig moest zijn. „Vliegtuigen, vaartuigen, noem maar op.”

De bond pleit voor het opzetten van een zogeheten claimbeoordelingsinstituut. De bedoeling is dat mensen die denken ziek te zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 zich daar kunnen melden, zodat er naar hun zaak gekeken kan worden. Als experts hebben aangetoond dat een ziekte arbeidsgerelateerd is, moet een werknemer aanspraak kunnen maken op de verzekering van de werkgever. „Die moet dan de schade uitkeren”, aldus Van Veelen. Met zo’n procedure voorkom je volgens hem „een lange juridische lijdensweg voor slachtoffers.”

Vorige week donderdag concludeerde een onderzoekscommissie dat de gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen (NS) steken hebben laten vallen toen ze ruim achthonderd mensen op een NS-werkplaats lieten werken. Zij kwamen in contact met chroom-6 en werden daar ziek van, of kunnen dat worden. De gemeente komt later woensdag met een voorstel over schadevergoedingen.