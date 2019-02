Belg na 20 jaar vermissing levend teruggevonden

Dat meldt het Brussels parket. Volgens de politie verkeert de nu 34-jarige man in goede gezondheid.

Het gaat volgens Het Nieuwsblad om een van de oudste verdwijningsdossiers van onze zuiderburen. De man van Angolese afkomst verdween eind jaren negentig uit zijn woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Over de omstandigheden van zijn verdwijning en hoe en waar hij is gevonden is nog niets bekend, dat brengt de politie mogelijk later vandaag naar buiten.