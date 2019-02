’Geen zorgen over klimaat bij scholieren’

Dat stelt docent-onderzoeker Adwin Bosschaart van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij deed het afgelopen jaar onderzoek onder 2200 derdeklassers naar het denken over klimaatverandering. „De indruk dat grote groepen scholieren zeer bezorgd zijn over klimaatverandering wordt niet bevestigd door dit onderzoek. Belangen op korte termijn vinden ze belangrijker dan een belang over dertig jaar.”

Naar verwachting van initiatiefnemer en vwo’er Stijn Warmenhoven van Climate for Youth gaan morgen 3000 Nederlandse leerlingen de straat op om hun zorgen te uiten over klimaat. Maar volgens onderzoeker Bosschaart zal deze groep niet de gemiddelde scholier zijn. „Die twijfelt weliswaar niet aan klimaatverandering, maar betrekt de risico’s die hieruit voortvloeien nauwelijks op zichzelf. De bereidheid onder de jongeren om maatregelen te nemen om de klimaatschade te beperken is wisselend, zeker in verhouding tot hun klimaatbewustzijn. Natuurlijk zullen er morgen idealisten zijn die erg bezorgd zijn, maar een deel gaat ook ongetwijfeld omdat het een ander dagje dan een schooldag is.”

Bosschaart geeft enkele voorbeelden: „ Zo schatten leerlingen het nut wel in van hergebruik, maar toonde een beduidend geringer aantal zich vervolgens ook bereid om zelf minder nieuwe spullen te kopen. Een beperkt aantal van de ondervraagde leerlingen bereid om minder te vliegen voor het klimaat, ook al schatten zij het nut van deze maatregel wél hoog in.”

Vijf jaar geleden kwam Bosschaart ook al tot dezelfde conclusie als het gaat om het gevaar van overstromingen. „Leerlingen kennen de ramp uit 1953 en de Deltawerken, maar denken voor de rest dat er geen enkel gevaar is. Ik wilde weten hoe leerlingen reageren op de soms apocalyptische voorspellingen over klimaat. Maar ze blijken zich helemaal niet erge zorgen te maken hierover. Dat komt omdat ze min of meer zijn losgezongen van de natuur. Ze weten dat poolkappen smelten, maar zien niet in of het voor hen een gevolg heeft.”

Schooltypen

Bosschaart, die leerlingen uit heel Nederland onderzocht, deed apart ook extra onderzoek naar Amsterdamse leerlingen. De hoofdstedelijke resultaten laten zien dat het risicobewustzijn over klimaatverandering sterk verschilt tussen leerlingen van verschillende schooltypen. Vwo-leerlingen laten een veel hoger klimaatbewustzijn zien. Tevens zijn er grote verschillen tussen leerlingen met en zonder een niet-westerse migratieachtergrond.

„De gemiddelde leerling in Amsterdam en die in de rest van Nederland verschilt niet veel van elkaar. Maar Amsterdamse leerlingen tonen zich wel ’veel extremer’ in hun opvattingen. Of ze zijn heel klimaatbewust, en dat geldt met name voor de vwo-leerlingen zonder migratieachtergrond, of ze zijn er helemaal niet mee bezig, en dan zitten ze vooral op het vmbo.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de houding van de ouders een belangrijke rol speelt bij de opstelling van de scholieren, zowel via de onderwerpen die thuis ter sprake komen als in praktische zin middels voorbeeldgedrag.De suggestie dat de klimaatprotesten van scholieren een ontluikend generatieconflict is, wordt daarmee ontkracht. De resultaten laten eerder zien, meent Bosschaart, dat het thema klimaatverandering -zeker in Amsterdam- langs sociaaleconomische scheidslijnen moet worden geduid.

Bij onderwijs over klimaatverandering zou wellicht rekening gehouden moeten worden met de verschillen tussen leerlingen op basis van schooltype en migratieachtergrond, evenals de grote rol die ouders spelen, stelt de onderzoeker. „En dan niet sturend natuurlijk. Maar nu is het onderwerp gericht op kennisoverdracht. We willen dat leerlingen er wel een mening over hebben, maar daarbij willen we als aardrijkskundeleraren niet sturend zijn.”

Weekenddemonstraties

Overigens vindt Bosschaart dat als leerlingen écht boos of bezorgd zijn en een statement willen maken over het klimaat, dat ze de eventuele volgende keer dat maar moeten doen op een zaterdag. „Ben benieuwd hoeveel leerlingen er dan komen.”

