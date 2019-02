’Vietnam goede locatie voor Noord-Korea-top’

„Vietnam stond ooit met getrokken zwaarden en vuurwapens tegenover de VS, maar nu zijn ze vrienden”, concludeerde een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president volgens persbureau Yonhap. „We hopen dat Vietnam voor de VS en Noord-Korea een geweldige plek zal blijken om nieuwe geschiedenis te schrijven.”

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim zaten vorig jaar voor het eerst om de tafel in Singapore. Die top leidde tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Trump toonde zich tijdens zijn State of the Union tevreden over de geboekte vooruitgang. Hij zei dat de VS verwikkeld waren geweest in een „grote oorlog” met Noord-Korea als hij geen president was geweest.