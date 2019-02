Oppositie boos over pensioenbeleid

Een debat vandaag over onze pensioenen zal met name gaan over de brief die Koolmees vrijdag over dat onderwerp verstuurde. De overleggen over een hervorming van het pensioenstelsel met de polder zijn vorig jaar stukgelopen. Koolmees nodigt de bonden in zijn brief uit voor nieuwe overleggen, maar gaat in de tussentijd zonder de polder alvast aan de slag met enkele aanpassingen van het systeem.

SP-Kamerlid Van Kent vindt dat laatste een ’middelvinger naar de vakbonden’. Bovendien: de punten waarvan Koolmees suggereert die desnoods zonder polder te doen, zouden eigenlijk klein bier zijn. „De echte problemen – pensioenfondsen die niet indexeren en dat mensen niet zo lang kunnen doorwerken – die lost ’ie niet op.” Van Kent gaat nog verder: „Ik hou de minister verantwoordelijk voor structurele ouderenmishandeling. Ouderen moeten werk doen wat hun lijf niet aankan.”

Ook de PvdA ziet de brief van Koolmees bepaald niet als uitnodiging aan de bonden. Eerder als een stap in het onderhandelingsspel. „Een stap terug”, verduidelijkt Kamerlid Gijs van Dijk.

Bij 50Plus hebben ze het idee dat het kabinet met dit pensioenbeleid er voor zorgt dat de ouderenpartij straks forse winst boekt bij de verkiezingen. „Ik snap niet dat ze kortingen niet proberen te voorkomen”, zegt Kamerlid Van Rooijen. „Dit onderwerp broeit enorm bij de mensen.”

De 50Plusser wil bovendien voorkomen dat fondsen moeten gaan betalen voor het afschaffen van de zogenoemde doorsneesystematiek. Dat is het stelsel waardoor werkende mensen iets meer betalen voor dezelfde pensioenuitkering. Een systeem dat vooral goed werkt als mensen hun hele leven bij hetzelfde fonds blijven en als de verhouding tussen jonge en oude werknemers ongeveer gelijk blijft.

In de coalitie is juist lof voor de stappen die Koolmees alvast zet, zoals een wet voorbereiden die ervoor zorgt dat mensen in één klap een forse som pensioengeld kunnen opnemen. „Hij doet alvast zijn huiswerk”, zegt VVD-Kamerlid Van der Linde. Toch denkt de liberaal dat deze stappen niet meer zijn dan voorbereiding voor een eventueel akkoord, zonder brede steun kan er eigenlijk niks gebeuren. De pensioenbrief leest echter als een ’alleingang’: „Zo is die niet bedoeld. We kunnen nu misschien wel dingen met 76 zetels doorvoeren, maar voor een systeem dat nog jaren mee moet gaan wil je brede steun.”