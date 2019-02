Recordprijs voor appartement Parijs

Het appartement van circa 1000 vierkante meter telt drie etages, een souterrain, een verdieping op de begane grond en een bovenetage. Ⓒ Reuters

PARIJS - In het centrum van Parijs is 39 miljoen euro betaald voor een groot appartement met tuin in de rue des Saints-Pères, vlak ten zuiden van de rivier de Seine en van het Louvre. Het is voor de de Franse hoofdstad een recordprijs, meldde Le Parisien.