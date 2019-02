FvD en DENK willen in alle provincies meedoen

Ook 50PLUS en de PVV hebben zich in alle provincies aangemeld. Dat geldt eveneens voor VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De SGP doet in negen van de twaalf provincies mee. De partij ontbreekt in Noord-Holland, Groningen en Limburg.

De islamitische partij NIDA wil in Noord-Holland en Zuid-Holland meedoen aan de verkiezingen. De hervormingsbeweging Code Oranje wil op de stembiljetten komen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.