Dode door aanrijding personenauto en truck

Na het ongeval werd de N207 ter hoogte van de hefbrug in Waddinxveen in beide richtingen gesloten. Ⓒ Media TV

WADDINXVEEN - Een persoon is woensdagmorgen om het leven gekomen door een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen op de N207 in Waddinxveen. De politie vermoedt dat het slachtoffer een inzittende van de personenauto is.