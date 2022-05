Verdachte bekent fatale schietpartij Haarlem: ’In paniek en onder invloed’

De schietpartij vond plaats op zondagavond 9 mei vorig jaar in de achtertuin van Zwitser, grenzend aan de Haarlemse Beeksteeg. Het slachtoffer bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen. Van N. had de 24 uur voor de schietpartij cokesnuivend doorgebracht.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen N. zal vrijdag de hele dag in beslag nemen. Het proces tegen Van N. wordt bijgewoond door familie, vrienden en bekenden van Dirk Zwitser.

Bij het onderzoek ter zitting, waarmee de rechtszaak vrijdagochtend begon, is nog niet precies duidelijk geworden wat de achtergronden zijn van de schietpartij. Die heeft in ieder geval te maken met een ruzie tussen Van N. en zijn ex-vriendin D., die in de steeg aanwezig was tijdens de schietpartij.

’Paniek’

Onder invloed van cocaïne zou Van N. naar de steeg zijn gereden: ,,Ik kreeg berichten en telefoontjes van haar. Ik hoorde paniek in haar stem en ben erheen gereden’’, verklaarde Van N. vrijdag: ,,Ik was in paniek en onder invloed. Ik herkende Zwitser niet, wél een man die in mijn ogen dreigende bewegingen maakte toen ik daar aankwam.’’

Op camerabeelden is te zien dat Van N. in zijn busje hard aan komt rijden in de steeg. Hij stapt uit en acht seconden later klinkt het schot. Van N. gaf toe dat hij het vuurwapen in zijn auto had: ,,Ik voelde mezelf bedreigd door de ex van mijn nieuwe vriendin.’’

Uit de vragen van rechters klonk grote twijfel over de verklaring van Van N. dat hij zijn ex te hulp wilde komen: ,,Zijn ex was een bekende van het slachtoffer. Na de schietpartij heeft verdachte zijn ex meegenomen in zijn auto en haar daar geslagen.’’ Ook zou uit berichten tussen Van N. en zijn ex zijn gebleken dat ze flinke ruzie hadden.

De officier van justitie zal in de loop van de vrijdag de strafeis bekendmaken.