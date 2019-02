Het Coornhert gymnasium in Gouda. Ⓒ De Telegraaf

Gouda - Het Goudse Coornhert Gymnasium is in diepe rouw na het overlijden van de 18-jarige leerling Lotte. Het meisje overleed aan de meningokokkenziekte nadat zij afgelopen zondag werd opgenomen in het ziekenhuis, meldde GGD Hollands Midden gisteren.