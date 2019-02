Bedreigde BOA’s: maatregelen Halsema onvoldoende

Wel worden dit jaar de eerste honderd BOA’s voorzien van een bodycam die tijdens de werkzaamheden gaat filmen. Ook komt er meer ondersteuning van de politie voor handhavers. Volstrekt onvoldoende, vindt de Nederlandse BOA-bond, die nieuwe acties aankondigt.

Al tijden staan de boa’s in ’actiestand’ omdat het in hun ogen te onveilig is om hun werk te kunnen doen. Dikwijls worden ze aangevallen, bespuugd en doen ze aangifte van geweld. Tijdens Oud en Nieuw werden naar eigen zeggen bepaalde wijken zelfs gemeden omdat handhavers ’als schietschijf’ zouden dienen. De BOA’s en de vakbonden pleiten dan ook al langer voor het in bezit krijgen van een wapenstok en pepperspray. Een linkse meerderheid in de gemeenteraad wil daar echter niet aan: het geweldsmonopolie zou bij de politie moeten blijven.

’Onvoldoende’

Halsema kondigde weken geleden in de gemeenteraad al aan dat zij wel openstaat voor het aanschaffen van bodycams. Woensdagochtend werd een ronkend persbericht uitgestuurd waarin die boodschap nog eens herhaald wordt en Halsema ’tegemoet komt aan een wens van de BOA vakbonden.’ Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond vindt de toezeggingen van Halsema echter „volstrekt onvoldoende, wij gaan gewoon door met nieuwe acties”, laat hij aan De Telegraaf weten.

Volgens Halsema krijgen de eerste honderd BOA’s deze zomer een camera op hun uniform geplakt. Daarna wil Halsema het aantal bodycams uitbreiden naar alle handhavers op de stad. BOA’s in de binnenstad krijgen volgens de burgemeester per direct extra ondersteuning van de binnenstad.

Frontlinie

Handhavers zijn er immers voor de leefbaarheid in de stad, de politie is er voor de veiligheid, aldus de gemeente. Volgens de burgemeester moeten BOA’s niet in de frontlinie staan en mogen ze daar ook niet in terecht komen. „Juist om dat te voorkomen, heeft de driehoek van gemeente, OM en politie per direct besloten om het aantal agenten werkzaam voor het Binnenstad Offensief tijdelijk te verhogen met 23fte naar 70 fte totaal. Deze politiemedewerkers hebben pepperspray en een wapenstok. Zij houden toezicht op straat en spreken mensen aan op normafwijkend gedrag. Zij zijn zichtbaar aanwezig en kunnen handhavers in het centrum direct ondersteunen. Het betreft onder andere ruiters en motorrijders. De komende tijd zal de politie ook een herkenbaar Mobiel Onderkomen in het Wallengebied plaatsen.”

Binnen het huidige Binnenstad Offensief blijven volgens Halsema daarnaast altijd vuurwapen dragende politiemedewerkers aangewezen als back-up voor handhavers van de gemeente. Via de portofoon staan de handhavers in directe verbinding met de politie. Op de portofoon van de handhavers zit een noodknop. In geval van nood stuurt de politie direct agenten ter plaatse.