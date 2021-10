Advocaat: ’Marc Dutroux is depressief, hij staat op de rand van de afgrond’

Dat meldt Sudinfo. Vorig jaar oordeelden psychiatrische experts dat Dutroux zelfs na 24 jaar in de gevangenis nog altijd „het hoogste risico op recidive” vertoonde. „Enkel een strikt en gesloten kader staat toe om het gevaar dat Marc Dutroux vormt voor de maatschappij in te perken”, zo luidde de conclusie van het 90 pagina’s tellende rapport. Kort erna trok Dutroux zijn verzoek tot vervroegde vrijlating - iets waar hij al jaren voor aan het strijden was - in.

Sterker nog, hij heeft de hoop ooit nog vervroegd vrij te komen volledig opgegeven, zegt zijn advocaat. „Sinds het rapport is hij depressief. Het gaat echt niet goed met hem. Hij staat op de rand van de afgrond.”

Dutroux zit nog altijd in een isolatieregime in de gevangenis van Nijvel. „Hij belt me wel meerdere keren per week”, aldus Dayez. „Ik heb het gevoel dat ik aan psychologische ondersteuning doe. Ik red het wel, maar het is niet makkelijk. Ik kan alleen maar vaststellen dat zijn mentale toestand achteruitgaat.”

Ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord

Dutroux werd in juni 2004 veroordeeld tot levenslang voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. In de praktijk komt levenslange opsluiting in België neer op dertig jaar. In dit geval moet een veroordeelde twee derde van zijn straf uitgezeten hebben om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating en voldoen aan allerlei voorwaarden. Dutroux zit inmiddels 24 jaar vast.

In het huis van Dutroux werden in augustus 1996 de ontvoerde Laetitia Delhez en Sabine Dardenne ontdekt. Al snel bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor de ontvoering van vier andere meisjes. Die werden dood teruggevonden. Alle zes slachtoffers zijn seksueel misbruikt.