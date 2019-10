Drugslab midden in woonwijk Veldhoven

Experts doen onderzoek naar welke mogelijk gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn. De vondst werd gedaan aan de Aerdmennekesbaan. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt.

Ook is niet duidelijk of er een verband is met de schietpartij die zondagavond in Veldhoven plaatsvond.

Bekijk ook: Vijf arrestaties na schietpartij Veldhoven