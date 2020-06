Patiënt moet lang wachten: 1,2 miljoen uitgestelde verwijzingen

Ⓒ ANP

Amsterdam - Het aantal uitgestelde verwijzingen door huisartsen als gevolg van de coronacrisis is opgelopen tot 1,2 miljoen. Daarvan zijn er 743.000 verwijzingen naar klinieken en ziekenhuizen. „Het gaat om mensen die medisch gezien misschien niet urgent zijn, maar wel heel veel last of pijn hebben”, zegt Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.