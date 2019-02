Vermiste Simon wilde verdwijnen

Simon Lembi was 14 jaar toen hij verdween.

Brussel - Bijna twintig jaar was Simon Lembi vermist. Nu is het Belgische vermissingsdossier opgelost, maar de inmiddels ruimschoots volwassen man wìlde helemaal niet worden gevonden. „We hebben hier een privéleven te respecteren en dat gaan we ook echt doen”, aldus een woordvoerster van het federaal parket in Brussel.